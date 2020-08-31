Прыгали в пруд и танцевали: Житель Донецка показал празднование Дня шахтера (Фото, видео)

В День шахтера (30 августа) в неподконтрольном украинским властям Донецке было многолюдно – и на бульваре Пушкина, и в парке Щербакова. О том, как проходило празднование, рассказал дончанин «Виконста».

Мужчина вышел на улицу ближе к вечеру, после 17:00. Он отметил, что на улицах становится все больше людей.

Дончанин прошел по бульвару Пушкина. О празднике напоминали артисты, которые передвигались по бульвару на ходулях. Для детей проводился спектакль.

У памятника Пушкину была установлена сцена. Дальше по улице шла торговля различными деревянными изделиями, украшениями, игрушками и др. Также местные художники выставляли свои картины, кроме того, были выполнены различные композиции из растений.

По словам «Виконсты», свои выставки демонстрировали разные районы города.

Житель Донецка показал также памятник стратонавтам.

Показал «Виконста» и празднование в парке Щербакова. Людей было очень много. В масках – практически никого.

С моста в водоем прыгали мальчишки. Дончанин отметил, что занятие это – опасное, так как на дне есть куски арматуры и другие предметы.

На самом пруду отдыхающие катались на лодках и катамаранах. Работала и канатная дорога над прудом.

Танцплощадка была заполнена. Много людей было и в иных локациях: у сцены, на оборудованной фотозоне, в пивбарах, кафе и других местах.

Спросом пользовались шашлыки и пиво на разлив.

В парке Щербакова также была организована ярмарка товаров. Показал «Виконста» и зону аттракционов, где к каруселям скапливались огромные очереди.