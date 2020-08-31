Рассмотрят вопрос о возмещении ущерба: В Нидерландах возобновляют суд по МН17

В Нидерландах сегодня, 31 августа, возобновляются судебные слушания по делу сбитого над Донбассом самолета рейса МН17. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

Как отмечается, блок 3А будет рассматриваться с понедельника 31 августа по пятницу 11 сентября. «Защита родственников жертв катастрофы получит возможность обращения в суд, чтобы получить ответ на вопрос по поводу возможных требований о возмещении ущерба. Также будет рассмотрен вопрос дополнительного расследования, о чем просила защита одного из четырех обвиняемых», – говорится в сообщении суда.

Заседания будут проходить с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Также заседания будут транслироваться онлайн.

«Слушания по-прежнему будут проходить в судебном комплексе Схипхол близ Амстердама. Процесс идет в отсутствии обвиняемых – трех граждан России и одного Украины – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко», – сообщили в суде.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее. В июле 2020 года Нидерланды подали в отношении России иск в Европейский суд по правам человека.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. Следующий блок судебных слушаний в деле по сбитому в небе над Донбассом «Боингу» рейса МН17 начнется 31 августа.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Также известно, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России.