Сводка из зоны ООС за 30 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

30 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы противника не зафиксированы. Вместе с тем, около Марьинки украинскими воинами отмечены несколько выстрелов из стрелкового оружия со стороны НВФ. Также на этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет БПЛА противника типа «квардокоптер». Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Все провокации противника не несли угрозы украинским воинам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 31 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за прошедшие сутки не открывали огонь по территории ДНР, однако 4 раза нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия. Уточняется, что накануне в 13:10 и 17:23 были зафиксированы полеты беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Набережное и Новоласпа на южном участке фронта. Кроме того, в 13:45 на украинских позициях в районе населенного пункта Широкино под Мариуполем проводились инженерные работы. В 23:05 у населенного пункта Гранитное на мариупольском направлении был зафиксирован взрыв, предположительно – детонация минно-взрывного заграждения».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за прошедшие сутки один раз нарушили дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня, а именно проведение инженерных работ по дооборудованию позиций в районе луганского поселка Красный Яр».