В «ЛНР» рассказали о заражениях коронавирусом

В «ЛНР» медики зарегистрировали 692 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 31 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 31 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 692», – уверяют в «ЛНР».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 616 человек. С начала пандемии медики республики зарегистрировали 17 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – добавляют в «республике».