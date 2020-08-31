Степанов пояснил, сколько контактировавшие с заболевшим COVID-19 учеником дети должны провести на самоизоляции

Ученик, контактировавший с заболевшим COVID-19 ребенком, должен провести на самоизоляции 14 дней. Об этом сегодня, 31 августа, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«В соответствии с нашими стандартами, которые установлены для лечения и борьбы с COVID-19, человек, который признан контактным лицом, должен находиться на самоизоляции 14 дней. То есть, 2 недели. Еще раз хочу отметить, что контактных лиц определяет эпидемиолог вместе с семейным врачом, который отправляет человека на самоизоляцию», – сказал министр.

Также глава Минздрава пояснил, должны ли уходить на самоизоляцию учителя, контактировавшие с заболевшим COVID-19 ребенком, и могут ли родители заболевшего ребенка ходить на работу.

«Что касается учителей, и в целом людей, которые контактировали с заболевшим. Круг контактных людей определяет эпидемиолог вместе с семейным врачом. Почему это важно? Мы говорим о том, кто, как, что касается школы, контактировал. Какой степени были контакты? Что это были за контакты? Все это определяет эпидемиолог вместе с семейным врачом. И он уже отправляет человека на самоизоляцию», – сказал глава Минздрава.

«Если мы говорим о родителях учащегося. Если ребенок болеет COVID-19, то, понятно, что родители находятся с ним в близком контакте и они должны пойти на самоизоляцию. Опять-таки, через определенное решение, которое принимают врачи. А если ребенок просто отправлен, как контактный с заболевшим, на самоизоляцию, то в таком случае находиться на самоизоляции родителям нет смысла. Но все равно, все на месте определяется эпидемиологом», – пояснил Степанов.