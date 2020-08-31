Коронавирус в «ДНР» : Сколько человек находятся в обсервации

В «ДНР» не выявили ни одного заболевшего коронавирусом COVID-19 в связи с тем, что не работала лаборатория. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«30 августа исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – сообщают в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 31 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 521:

на лечении – 1 167 пациентов,

выписаны – 1 213 человек,

летальных случаев – 141.

«С подтвержденным диагнозом COVID-19 в условиях стационарных отделений находятся 197 человек и 899 – на амбулаторном лечении; находятся на обсервации – 308 человек; 2 296 человек находятся на самоизоляции на дому… По состоянию на 31 августа коронавирусная инфекция выявлена у 124 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – уверяют в «республике».