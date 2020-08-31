Двое пострадавших: На Донетчине у туристов взорвался газовый баллон

В Лиманском районе Донетчины из-за взрыва газового баллона пострадали двое туристов. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«31 августа в 08:15 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о несчастном случае, который произошел накануне в Лиманском районе, на побережье Голубых озер. По предварительной информации, мужчина и женщина во время отдыха в палатках использовали баллон с бытовым газом и нарушили правила его эксплуатации, в результате чего баллон взорвался», – говорится в сообщении.

Также известно, что пострадавшие мужчина и женщина получили ожоги. Их госпитализировали в больницу.