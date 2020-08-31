Заявления Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам, – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает высказывания в СМИ первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина, провокационными и такими, которые не отвечают национальным интересам. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что Витольд Фокин в интервью одному из изданий заявил, что «и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция – надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса».

Арсен Аваков считает такие высказывания украинского представителя в ТКГ провокационными и спекулятивными.

«Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ В. Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не отвечает национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат», – заявил Аваков.

Об этом Арсен Аваков сообщил после церемонии чествования под Верховной Радой Украины памяти четырех военнослужащих вч 3027 Национальной гвардии Украины И. Дебрина, Д. Сластникова, А. Костины, Б. Дацюка.

«Они погибли 31 августа 2015 года в результате террористического акта – взрыва ручной гранаты, который произошел во время массовых беспорядков, которые спровоцировали различные политические силы после принятия парламентом в первом чтении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. Они определяли "особенности местного самоуправления" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении МВД Украины.