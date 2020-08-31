Подполковник СБУ при помощи удочек незаконно продавал валюту в зоне ООС, – ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении подполковника СБУ, который обвиняется в предоставлении неправомерной выгоды, совершенному повторно по предварительному сговору группой лиц, а также незаконном приобретении, ношении и хранении боеприпасов (ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба ГБР.

По данным предварительного расследования, подполковник Управления СБУ, занимая должность оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Волынской области, организовал схему незаконной продажи валюты на территории ООС.

«Весной 2020 года, вступив в сговор с местным жителем неоднократно переправлял за пределами КПВВ пакеты с валютой за линию разграничения со временно оккупированной территорией Донецкой области и в обратном направлении. Деньги перебрасывали неопределенные лица в водонепроницаемых пакетах через реку рыболовными удочками, а также веревками на деревянной палке. Таким образом работник СБУ получал прибыль от незаконного оборота валюты за счет разницы курса», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что для предотвращения возможной ответственности и прикрытия незаконной деятельности подполковник со своим сообщником «заручились поддержкой» военнослужащего одного из подразделений ООС. За систематическое получение неправомерной выгоды военнослужащий должен был обеспечивать им беспрепятственное проникновение на охраняемый участок линии разграничения вдоль реки Кальмиус и не препятствовать перемещению пакетов с деньгами.

«3 апреля 2020 года после предоставления очередной части неправомерной выгоды в сумме 28 тыс. грн подполковник СБУ и его сообщник были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обысков был изъят пакет с денежными средствами наличными на сумму 6 млн 400 тыс. российских рублей, что по курсу НБУ составляет около 2 млн 300 тыс. грн, которые они пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию», – говорится в сообщении ГБР.

Также, по данным ГБР, при проведении обысков у подполковника СБУ обнаружено значительное количество боеприпасов (патронов для автоматов, пулеметов, пистолетов), которые он хранил без предусмотренного законом разрешения.

В случае доказательства вины подполковнику и его сообщнику грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой (ч. 3 ст. 369 УК Украины).