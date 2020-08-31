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Коронавирус: Как болеют дети на Луганщине (Карта)

31.08.20 12:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области подтверждены 316 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, среди заболевших – 20 детей. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Коронавирус лабораторно подтвержден у 20 детей до 17 лет. «На сегодня в области лечатся от коронавирусной болезни 7-ро детей до 17 лет. К счастью, у всех детей легкое течение болезни. Из них трое дошкольников и четверо школьного возраста», – сообщили в центре.

По состоянию на 31 августа в Луганской области подтверждены 316 случаев коронавирусной болезни, из них:

  • выздоровели – 188 человек;
  • продолжают лечение – 126 пациентов, в том числе 7 детей (45 человек лечатся в больницах, 81, в том числе все дети, – амбулаторно);
  • умерли – 2 человека.

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