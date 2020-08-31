Коронавирус: Как болеют дети на Луганщине (Карта)

В Луганской области подтверждены 316 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, среди заболевших – 20 детей. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Коронавирус лабораторно подтвержден у 20 детей до 17 лет. «На сегодня в области лечатся от коронавирусной болезни 7-ро детей до 17 лет. К счастью, у всех детей легкое течение болезни. Из них трое дошкольников и четверо школьного возраста», – сообщили в центре.

По состоянию на 31 августа в Луганской области подтверждены 316 случаев коронавирусной болезни, из них: