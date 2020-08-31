В «ДНР»: Родители ликвидированного Захарченко рассказали, как живут (Фото)

Родители ликвидированного первого «главы ДНР» Александра Захарченко Тамара и Владимир каждую неделю посещают памятники, посвященные их сыну. Об этом сегодня, 31 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как рассказала Тамара Захарченко, когда бывает особенно тяжело, они едут на кладбище в Донецке, к могиле Александра Захарченко.

В свою очередь Владимир Захарченко сообщил, что они еженедельно посещают памятники, посвященные первому «главе ДНР». «На кладбище к Саше мы приезжаем очень часто, но еще мы посещаем парк Ленинского комсомола, где установлен его бюст, и, конечно же, приходим на место гибели, к кафе "Сепар". Практически каждую неделю бываем на одном из этих мест», – утверждает отец Александра Захарченко.

Напомним, что первый «глава ДНР» Александр Захарченко был взорван 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар». Захарченко похоронили 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища.