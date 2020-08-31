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ФСБ пыталась завербовать директора отеля на Луганщине, – СБУ

31.08.20 12:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине сотрудники контрразведки СБУ задокументировали факт вербовки представителями ФСБ РФ директора отеля одного из пограничных поселков области. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации со ссылкой на информацию 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В СБУ установили, что во время выезда в РФ через международный пункт пропуска женщина была задержана ФСБ.

«Путем многочасового психологическое давления сотрудники вражеской спецслужбы заставили пожилого человека подписать обязательство по сбору и передаче им информации о постояльцах отеля из числа украинских правоохранителей, военных, работников органов власти и иностранных граждан. Представители вражеской спецслужбы настаивали, чтобы директор отеля регулярно передавала им соответствующие сведения», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что директор отеля не успела совершить никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины, поскольку вскоре после возвращения факт ее вербовки был обнаружен контрразведкой СБУ.

В спецслужбе напомнили, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время освобождаются от уголовной ответственности граждане Украины, которые во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершили и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и о полученном задании.

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