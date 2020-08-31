ФСБ пыталась завербовать директора отеля на Луганщине, – СБУ

На Луганщине сотрудники контрразведки СБУ задокументировали факт вербовки представителями ФСБ РФ директора отеля одного из пограничных поселков области. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации со ссылкой на информацию 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В СБУ установили, что во время выезда в РФ через международный пункт пропуска женщина была задержана ФСБ.

«Путем многочасового психологическое давления сотрудники вражеской спецслужбы заставили пожилого человека подписать обязательство по сбору и передаче им информации о постояльцах отеля из числа украинских правоохранителей, военных, работников органов власти и иностранных граждан. Представители вражеской спецслужбы настаивали, чтобы директор отеля регулярно передавала им соответствующие сведения», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что директор отеля не успела совершить никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины, поскольку вскоре после возвращения факт ее вербовки был обнаружен контрразведкой СБУ.

В спецслужбе напомнили, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время освобождаются от уголовной ответственности граждане Украины, которые во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершили и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и о полученном задании.