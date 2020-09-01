Это был просто восторг: В Донецке показали, как работают художники в парке (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке местный фотограф Евгения Карпачева прогулялась по одной из центральных улиц города – Университетской. Запечатленными кадрами дончанка поделилась в своем Facebook.

По словам Карпачевой, среди художников проводился конкурс на пленэре (на открытом воздухе), и она впервые увидела, как работают мастера в парке.

«Мы увидели, как работают 15 художников из 30. Это был просто восторг, а какое удовольствие я получила от фотографирования… Невозможно было не показать этих удивительных мастеров», – отметила фотограф.

На запечатленных кадрах – художники во время работы.

