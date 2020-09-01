RU
Все новости

Это был просто восторг: В Донецке показали, как работают художники в парке (Фото)

01.09.20 08:16
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

В неподконтрольном украинской власти Донецке местный фотограф Евгения Карпачева прогулялась по одной из центральных улиц города – Университетской. Запечатленными кадрами дончанка поделилась в своем Facebook.

По словам Карпачевой, среди художников проводился конкурс на пленэре (на открытом воздухе), и она впервые увидела, как работают мастера в парке.

«Мы увидели, как работают 15 художников из 30. Это был просто восторг, а какое удовольствие я получила от фотографирования… Невозможно было не показать этих удивительных мастеров», – отметила фотограф.

На запечатленных кадрах – художники во время работы.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк