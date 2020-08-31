Премьер-министр наградил лучших горняков Донетчины (Фото)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Донецкую область вручил награды от правительства лучшим представителям угольной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Вручение состоялось в Краматорске 30 августа – в профессиональный праздник День шахтера. Горняки были награждены почетной грамотой Кабинета министров, ценными подарками (часами) от премьер-министра Украины.

Как уточнил народный депутат (фракция «Слуга Народа») Владлен Неклюдов, правительственные награды получили также работники ГП «Торецкуголь». «При содействии премьер-министра Украины и руководства Донецкой ОГА, мною было инициировано награждения более 30 передовых работников трудового коллектива ГП "Торецкуголь" за значительный личный вклад в развитие угольной промышленности Украины, достижение значительных показателей в труде», – написал он на своей странице в Facebook.

В своем поздравлении Неклюдов отметил, что для Донецкой области День шахтера – это особенный праздник. А тяжелый шахтерский труд – имеет особое значение для обеспечения энергетической безопасности страны.

Как сообщалось ранее, к профессиональному шахтеры Донбасса были удостоены государственных наград.