Врезался в дерево на мотоцикле: На Донетчине пропавшего парня нашли мертвым

Полицейские Донетчины расследуют ДТП в Лимане, в котором погиб несовершеннолетний мотоциклист. По предварительным данным, 17-летний парень не справился с управлением мотоциклом, выехал за пределы дороги и врезался в дерево. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Сообщение об исчезновении юноши поступило в полицию Лимана 30 августа от его матери. Женщина сообщила, что сын уехал кататься на мотоцикле и домой не вернулся.

Полицейские сразу начали розыскные мероприятия: проверили возможный маршрут парня и опросили его знакомых. Сегодня утром местонахождение парня было установлено.

К сожалению, 17-летний мотоциклист погиб в ДТП, его нашли возле села Шандриголово. Предварительно установлено, что парень на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Юноша погиб на месте.

Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.