С 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим работы

С 1 сентября контрольные пункты въезда–выезда в районе проведения Операции Объединенных сил переходят на осенний график работы и продолжают функционировать в условиях карантина. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

«Обращаем внимание, что с 1 сентября КПВВ переходят на осенний режим функционирования, поэтому пересечение лиц и транспортных средств линии разграничения будет осуществляться в период с 07:00 до 18:30. В направлении временно оккупированной территории пересечение контрольных пунктов въезда–выезда – до 18:00», – говорится в сообщении.

В частности, по осеннему графику в Донецкой области будут функционировать КПВВ «Марьинка», КПВВ «Новотроицкое», в Луганской – КПВВ «Станица Луганская».

Штаб ООС также обращает внимание, что «в связи с введением усиленных противоэпидемических мероприятий на территории Украины, изменен режим функционирования КПВВ и порядок пропуска лиц, транспортных средств через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях».

В условиях карантина пересечение линии разграничения проводится с соблюдением всех санитарных норм: температурный скрининг, средства индивидуальной защиты, социальная дистанция.

«Пропуск лиц с временно оккупированной территории через КПВВ осуществляется при условии их согласия на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, проверки возможности установки электронного сервиса "Дій вдома" или дачи согласия на обсервацию. В то же время пропуск лиц с повышенной температурой тела выше 37,2˚С и таких, кто подтверждает контакты в течение последних 14 дней с лицами, больными COVID-19, будет проводиться отдельно», – отметили в штабе ООС.