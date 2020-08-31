На Луганщине «минировали» неработающий блокпост (Фото)

На Луганщине полицейские установили личность мужчины, который сообщил о ложном заминировании. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской обл.
30 августа в Старобельский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что блокпост в с. Бутово (Старобельский р-н), который с 2017 года не функционирует, заминирован.
Полицейские совместно с сотрудниками ГСЧС осмотрели участок бывшего блокпоста и прилегающие территории. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.
В ходе дальнейшей проверки установлен мужчина, совершивший анонимный звонок. Им оказался 36-летний местный житель. В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 183 КУоАП «Заведомо ложный вызов специальных служб».