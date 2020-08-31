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На Луганщине «минировали» неработающий блокпост (Фото)

31.08.20 13:48
Пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области
Пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области

На Луганщине полицейские установили личность мужчины, который сообщил о ложном заминировании. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской обл.

30 августа в Старобельский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что блокпост в с. Бутово (Старобельский р-н), который с 2017 года не функционирует, заминирован.

Полицейские совместно с сотрудниками ГСЧС осмотрели участок бывшего блокпоста и прилегающие территории. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

В ходе дальнейшей проверки установлен мужчина, совершивший анонимный звонок. Им оказался 36-летний местный житель. В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 183 КУоАП «Заведомо ложный вызов специальных служб».

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