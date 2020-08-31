Опорные школы Донетчины получили 19 автобусов

Опорные школы Донетчины получили 19 школьных автобусов. Об этом сегодня, 31 августа, в своем Telegram-канале сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«19 школьных автобусов передали директорам опорных школ Ильиновской, Лиманской, Бахмутской, Северской, Соледарской ОТГ, Волновахского, Великоновоселковского, Славянского, Бахмутского, Марьинского, Мангушского, Никольского, Покровского районов. Их общая стоимость – 34 млн грн», – написал Кириленко.

Губернатор также отметил, что среди школ, куда поедут новые автобусы – три прифронтовые: Красногоровская, Мироновская и Светлодарская.

К началу нового учебного года в Донецкой области 7,9 тыс. учащихся 156 школ нуждаются в подвозе в учебные заведения. В школы их будут доставлять 184 автобуса.

Губернатор также отметил, что в области остается потребность в 12 автобусах – для Волновахского, Мангушского, Марьинского, Никольского, Александровского районов, а также Ильиновской, Лиманской, Соледарской и Шаховской ОТГ.