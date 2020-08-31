Прокуратура требует отменить договор на 4 млн грн на реконструкцию коллекторов под Славянском

На Донетчине прокуратура требует отменить договор на реконструкцию коллекторов в Николаевке стоимостью более 4 млн грн. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Хозяйственным судом Донецкой области открыто производство по делу по иску Славянской местной прокуратуры в интересах государства в лице Восточного офиса Государственной аудиторской службы Украины о признании недействительным и отмене договора по реконструкции коллекторов на сумму более 4 млн грн», – говорится в сообщении.

Установлено, что в апреле этого года между коммунальным предприятием Николаевского городского совета и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор на работы по реконструкции городских коллекторов. При этом победитель торгов не представил документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных договоров, наличие соответствующего технического оборудования и т.п.

«Учитывая, что выполнение обязательств по договору закупки может привести к нерациональному и неэффективному использованию бюджетных средств, прокуратура требует его отмены в судебном порядке», – сообщают в ведомстве.