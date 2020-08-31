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В Украине начинает действовать новый порядок получения денежной компенсации за «пакет малыша» (Инфографика)

31.08.20 14:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Новый механизм получения денежной компенсации одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» начинает действовать с 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Вместо единовременной натуральной помощи «пакет малыша» после окончания ее в регионах будет предоставляться денежная компенсация.

«Граждане, которые в 2020 году не получили "пакет малыша" в натуральном виде, могут обратиться за денежной компенсацией в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка», – отмечают в Минсоцполитики.

Порядок получения денежной компенсации следующий:

1. Государственный «ПриватБанк» открывает текущий счет получателю денежной компенсации со специальным режимом использования и получения карты для выплат «пакет малыша».

2. Родители должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения исполнительного органа местного совета;

3. После зачисления средств на карту для выплат «пакет малыша» получатели самостоятельно расходуют средства исключительно на покупку:

  • детских товаров: средств ухода за детьми и детских средств гигиены, в том числе подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, детских игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял;
  • товаров для роженицы: прокладок для лактации; прокладок послеродовых.

Купить товары получатель сможет в учреждениях торговли, интернет-магазинах, которые присоединились к реализации пилотного проекта по монетизации единовременной натуральной помощи «пакет малыша».

«Средства могут быть потрачены в течение года со дня их начисления на счет», – уточнили в Минсоцполитики.

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