В Украине начинает действовать новый порядок получения денежной компенсации за «пакет малыша» (Инфографика)

Новый механизм получения денежной компенсации одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» начинает действовать с 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Вместо единовременной натуральной помощи «пакет малыша» после окончания ее в регионах будет предоставляться денежная компенсация.

«Граждане, которые в 2020 году не получили "пакет малыша" в натуральном виде, могут обратиться за денежной компенсацией в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка», – отмечают в Минсоцполитики.

Порядок получения денежной компенсации следующий:

1. Государственный «ПриватБанк» открывает текущий счет получателю денежной компенсации со специальным режимом использования и получения карты для выплат «пакет малыша».

2. Родители должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения исполнительного органа местного совета;

3. После зачисления средств на карту для выплат «пакет малыша» получатели самостоятельно расходуют средства исключительно на покупку:

детских товаров: средств ухода за детьми и детских средств гигиены, в том числе подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, детских игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял;

товаров для роженицы: прокладок для лактации; прокладок послеродовых.

Купить товары получатель сможет в учреждениях торговли, интернет-магазинах, которые присоединились к реализации пилотного проекта по монетизации единовременной натуральной помощи «пакет малыша».

«Средства могут быть потрачены в течение года со дня их начисления на счет», – уточнили в Минсоцполитики.