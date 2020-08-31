Аж все празднующие протрезвели: В Донецке во дворе многоэтажки взорвали гранату (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке пьяный мужчина взорвал гранату, три человека ранены. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, возле жилой многоэтажки в микрорайоне Боссе группа пьяных участников незаконных вооруженных формирований днем 30 августа отмечала День шахтера. В какой-то момент один из участников НВФ подорвал боевую гранату. «Нормально там жахнуло, аж все празднующие протрезвели... Д*лб**ы! Во дворе в этот момент куча детей гуляла, чудом из них никто не пострадал», – пишут очевидцы.

Отмечается, что погибших нет, три человека были ранены. Пострадавших на одеяле в «скорую» помогали донести жильцы дома, возле которого произошел взрыв.