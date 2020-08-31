Чеки не выдают: В соцсетях рассказали о сдаче теста на COVID-19 на КПВВ «Станица Луганская» (Фото)

На КПВВ в Станице Луганской (Луганская обл.) забор материала для тестирования на коронавирус проводят в легковой машине, на которой написано «скорая помощь». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, люди рассказывают, что медики предлагают людям сдать тест на коронавирус, чтобы не проходить самоизоляцию. Забор биоматериала происходит прямо на КПВВ, в машине «скорой помощи». Стоимость теста составляет 1 250 грн, оплатить можно только наличными. Чеки не выдают.

Как отмечают в соцсетях, вероятно, эта машина относится к государственной больнице в Станице Луганской. Высказываются и иные предположения, в том числе, что это обман.

Так, один из пересекавших линию разграничения мужчин отмечает, что ждет ответа уже 6-й день. «Ответ 6 день жду. Мошенники! Куда смотрит полиция? Работники госбольницы рубят бабло налом. Абзац», – пишет пользователь.

Иные участники дискуссии отмечают, что забор биоматериала можно провести где угодно. «Если бы это было мошенничество, то их бы давно уже выгнали бы со Станицы», – возражают люди.

«Для удобства вагон поставили. А это пираты… Я думаю, разводняк… Говорят, без лицензии на забор анализов», – пишут в соцсетях.

О том, от какой лаборатории работают медики, и есть ли у них лицензия, точно никто не сообщает. На запечатленных очевидцами кадрах к машине «скорой» собралась небольшая очередь:

Напомним, что в начале августа на КПВВ «Станица Луганская» установили вагончик, где прибывшие из «ЛНР» могут пройти тестирование на COVID-19. Результат предоставляют через 48 часов после поступления образцов в лабораторию. До его получения, а также до подтверждения в приложении «Дій вдома» человек должен находиться в месте самоизоляции. Стоимость тестирования – 1225 грн.

Перечень верифицированных лабораторий приведен на сайте Центра общественного здоровья МОЗ Украины.