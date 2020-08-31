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Местные выборы состоятся даже в «красной зоне» карантина, – Ляшко

31.08.20 14:41
Виктор Ляшко / Фото из открытых источников
Виктор Ляшко / Фото из открытых источников

Местные выборы 25 октября пройдут во всех регионах Украины, даже в тех, которые отнесены к «красной зоне» по распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «ICTV».

По его словам, в Министерстве здравоохранения разработали четкие рекомендации для проведения местных выборов в условиях адаптивного карантина.

Он отметил, что Украина переняла опыт у Польши, где недавно прошли выборы президента.

«Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены, в том числе, в "красной зоне"», – заявил Ляшко.

Напомним, местные выборы пройдут в Украине 25 октября 2020 года. Будут выбирать депутатов районных и сельских советов, а также поселковых голов. Старт избирательной кампании намечен на 5 сентября. В СНБО заявили, что выборы в местные советы 25 октября могут быть самыми сложными за последние годы, поскольку будут проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы.

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