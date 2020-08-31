Отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции украинской делегации в ТКГ, – Ермак

Отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Ермака, большинство позиций, которые высказал Витольд Фокин, по сути, отражают положение первых и вторых Минских договоренностей. «Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины», – отметил Ермак.

Он подчеркнул, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления.

Руководитель Офиса президента также отметил, что Минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса – речь идет исключительно о временно неподконтрольных районах.

«Есть четкие красные линии, которые неоднократно очерчивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины», – сказал Ермак.