Допросили 70 свидетелей: В МВД заявляют о невиновности нацгвардейца Маркива

Министерство внутренних дел Украины установило ряд свидетелей, которые готовы дать показания о непричастности незаконно осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива к убийству журналистов в 2014 году на Донбассе. Об этом сегодня, 31 августа, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает «РБК–Украина».

Он отметил, что украинские правоохранители готовы сотрудничать с итальянскими коллегами, чтобы доказать невиновность Маркива.

«Виталий Маркив, наш украинский солдат не имеет никакого отношения к убийству журналистов Андрея Рокелли и Андрея Миронова. Наше следствие нашло ряд свидетелей важных, которые дают показания, из которых четко видно невиновность Маркива», – сообщил Аваков.

В свою очередь, следователь МВД Максим Цицкаридзе заявил, что по делу допросили 70 свидетелей, чтобы доказать невиновность Виталия Маркива.

«Установлена хронология артиллерийского обстрела, а также проведен допрос 70 человек, 20 человек из которых находилось на месте событий во время обстрела, проведено 7 следственных экспериментов, а также 5 дополнительных осмотров места происшествия», – сказал следователь МВД.

Цицкаридзе сообщил, что следствие проходит с ноября 2019 года по поручению Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка в районе Славянска под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения.

Украина 20 ноября 2019 года подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли. Из-за эпидемии COVID-19 в Италии деятельность судебных органов в марте была приостановлена и рассмотрение апелляции по делу Маркива заблокировано.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провела в Славянске следственный эксперимент в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года. Следственный эксперимент доказал, что Виталий Маркив не причастен к этому делу.

В Италии апелляционный процесс по делу украинского военного Виталия Маркива начнется 29 сентября 2020 года.