ПФУ пересчитал пенсии 1,6 миллионам человек: Кому и на сколько повысят пенсию

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий 1,6 млн пенсионеров в связи с увеличением минимальной заработной платы. Пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года, сообщает пресс-служба ПФУ.

Согласно изменениям в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», с 1 сентября увеличена минимальная заработная плата с 4723 до 5000 грн.

«Такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины)», – отметили в ПФУ.

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

«Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности», – добавили в ПФУ.