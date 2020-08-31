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На Луганщине двое депутатов райсовета «погорели» на присвоении бюджетных денег

31.08.20 15:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области будут судить двух депутатов Новоайдарского районного совета. Их обвиняют в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и служебной подделке, совершенных в составе организованной группы (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины). Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, депутат-руководитель коммунального учреждения создал и возглавил на территории Новоайдарского района преступную группу, к деятельности которой привлек своего подчиненного и еще одного депутата райсовета.

В течение 2019 года фигуранты дела заключили договоры купли-продажи отопительного оборудования, составили заведомо неправдивые официальные документы и перечислили деньги без фактической поставки товара в коммунальное учреждение. В результате «дельцы» присвоили почти 170 тыс. грн бюджетных средств.

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