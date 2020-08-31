В «ДНР» пояснили, почему два года не могли запустить свой первый трамвай (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке пояснили, почему первый «республиканский» трамвай «Я – донецкий» не могли выпустить на линию в течение двух лет.

«Потому что это первый образец. Такие работы у нас, на территории республики, еще не проводились. Поэтому был ряд технических вопросов, которые нужно было уточнять. И мы не могли подвести черту, пока полностью не провели все наладки и настройки», – сказал КП «Донэлектроавтотранс» Юрий Атаманов.

Также трамвай должен был пройти ряд испытаний, экспертиз. «Есть определенный километраж, который он должен пройти без пассажиров, замеры тормозного пути, шумов и пр.», – уточнил Атаманов.

«Я – донецкий» – это модернизированный вагон чешского трамвая «Татра», при этом ходовая часть осталась прежней. Обновляли вагон на Донецком электротехническом заводе по проекту специалистов из российского Ижевска.

Для нового транспорта специально обучали водителя. «Мы его направляли в Ижевск, там он проходил стажировку. И теперь он может передавать знания другим водителям здесь», – добавил он.

Трамвай рассчитан на 34 мест для сидения, а общая пассажировместимость – 131. «В кабине водителя есть кондиционер, для нас это серьезный шаг по обеспечению удобства водителей особенно в летнее время», – акцентировал Атаманов.

В салоне указано, что:

стоимость проезда – 6 руб. (2,45 грн по местному курсу валют);

провоз багажа – 6 руб. (2,45 грн);

штраф за безбилетный проезд – 120 руб. (49 грн);

штраф за неоплаченный провоз багажа – 17 руб. (7 грн).

Будут ли выпускать такие трамваи в «ДНР» в дальнейшем – Атаманов не сообщил. Он так же не знает, будут ли вообще обновляться транспортный парк. «Мы лично за обновление. Потому что у нас вагоны 1965-75 годов выпуска. Да, они рабочие, поддерживаем их в работоспособном состоянии, но… Так что мы только "за", чтобы обновлялся подвижной состав. Вопрос в финансах – а это уровень правительства», – заключил Атаманов.

Отметим, что руководство Донецкого электротехнического завода планирует обновить еще 3 трамвайных вагон, но сроки пока не называются.

Как сообщалось ранее, «правительство ДНР» во главе с тогдашним «главой республики» Александром Захарченко с конца 2017 года «пиарилось» сначала на анонсировании трамвайного производства, с февраля 2018 года – на начале сборки первого трамвая, а с августа – на его выпуске. Так, трамвай «Татра ТЗ» с названием «Я – Донецкий» был представлен 21 августа 2018 года. Заявлялось, что вагон оборудован согласно современным стандартам, в частности, в нем есть беспроводной интернет.

После обкатки по городу в трамвае выявили ряд недоработок, и он так и не вышел на линии города. По состоянию на апрель 2020 года трамвай еще не был принят в эксплуатацию, т.к. транспорт не прошел испытания. Итоговый выход на линию состоялся 28 августа, спустя два года после сборки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube