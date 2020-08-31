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«Шахтер» обошел «Реал» в рейтинге лучших клубов мира

31.08.20 15:59
/ Фото: shakhtar.com

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг 30 лучших футбольных клубов мира по количеству трофеев, завоеванных в XXI веке. В него попали оба украинских гранда. Донецкий «Шахтер» с 33 титулами занимает шестую строчку, опережая, в частности, «Реал» и «ПСЖ». А киевское «Динамо» с 25 трофеями расположилось на 14-м месте списка. Об этом пишет «Сегодня».

Возглавил рейтинг египетский «Аль-Ахли», с начала века успевший выиграть 41 титул. Команда из Каира обошла немецкую «Баварию» и гибралтарский «Линкольн», у которых – по 40 трофеев.

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