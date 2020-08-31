Можно восстановить: При долгах за услуги ЖКХ денежная субсидия снова переходит в безналичную форму

При наличии долгов по оплате коммунальных услуг монетизированная субсидия переходит в прежний формат – в безналичную форму, когда деньги получает не льготник, а предприятие-поставщик услуги. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Он отметил, что денежная форма субсидии была утверждена Постановлением КМУ № 373 от 17.04.19 «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме».

Он напомнил, что форма субсидий бывает двух видов. Первый – денежные наличные выплаты, которые люди получают вместе с пенсией как эквивалент льготы за оплату услуг ЖКХ. Второй – безналичная форма, когда министерство перечисляет эти деньги на «Ощадбанк», а он в свою очередь производит расчеты с предприятиями, которые предоставляют услуги.

«Особенность заключается в том, что до конца отопительного сезона, т.е. до апреля 2020 года, действовала та форма, которую выбирал льготник. В мае делается запрос на каждое предприятие, предоставляющее коммунальную услугу, и проводится анализ – действительно ли льготник, получивший деньги, оплачивал свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то он и далее продолжает получать денежные выплаты. Если он допустил просроченную задолженность, то принимается решение о переводе этой льготы в безналичную форму», – пояснил Музыченко.

Чтобы льготник мог снова возобновить денежную форму субсидии, он должен оплатить все свои долги. Но процесс восстановления не пройдет автоматически. «После погашения долгов нужно обратиться с заявлением о желании вернуть себе наличную форму субсидии», – уточнил замминистра.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Україна 24»