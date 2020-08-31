На Донетчине 138 медиков заразились коронавирусом

Управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования в Донецкой области получило 138 сообщений о клинически подтвержденных случаях заболевания COVID-19 медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«На 27 августа 2020 года получено 138 сообщений о клинически подтвержденных случаях острого профессионального заболевания (отравления) медицинских работников, пострадавших от COVID-19», – сообщила и.о. начальника управления исполнительной дирекции Фонда в Донецкой области Людмила Давыденко.

По ее словам, составлены и утверждены 3 акта, которые связаны с производством (что составляет 2,2%) и 26 актов – не связанных, 109 случаев еще расследуются.

На сегодня в управление Фонда для финансирования пособий по временной нетрудоспособности с причиной «изоляция от COVID-19» предоставлено 748 листков нетрудоспособности от 738 застрахованных лиц на общую сумму почти 890 тыс. грн, из которых 180 – медицинские работники (24,4%) с оплатой помощи в размере 100% от средней заработной платы на сумму почти 301 тыс. грн.