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Вместо олимпийской базы: В Святогорске появится региональный парк

31.08.20 16:54
Фото: karachun.com.ua
Фото: karachun.com.ua

В Святогорске будут строить региональный парк на том месте, где ранее планировалось разместить базу олимпийского резерва. Такео решение сегодня, 31 августа, приняли депутаты городского совета, передает «Карачун».

Строительство многофункционального парка регионального уровня развернется в «Дубовой роще» по улице Курортной на территории площадью 20 га.

Как отмечается, будущий парк должен стать объектом, который привлечет в город большой поток туристов, а, соответственно, и денежных поступлений.

Депутаты единогласно поддержали проект создания парка. Финансирование проекта будет осуществлять Донецкая облгосадминистрация.

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