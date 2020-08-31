Идут на общих условиях: В Минсоцполитики не знают, как вернуть особые пенсии госслужащим

В связи с реформированием пенсионной системы теперь госслужащие выходят на пенсию на общих основаниях. Уже действующие пенсионеры должны сами решать – либо им оставаться на пенсии госслужащего (которая теперь потеряла ряд преимуществ), либо переходить на пенсию на общих основаниях. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

«В связи с реформированием в целом системы государственной службы, было изменено законодательство о госслужбе. Раньше были особые условия выхода на пенсию, с особым процентом, которые госслужащие получали от заработной платы в качестве пенсии. Но на сегодняшний день основной принцип пенсионной системы – унификация законодательства и общие принципы. Независимо от того, где человек работал, пенсия назначается по единой формуле», – сказал замминистра.

Музыченко отметил, что при этом ранее вышедшие на пенсию по госслужбе могут продолжать ее получать. «Люди могут продолжать получать пенсии как госслужащие, если они ее оформили еще по старому принципу – скажем, 3-5-10 лет назад. Но им не будет проводится пересчет пенсии, потому что для этого сейчас нет законодательных оснований», – подчеркнул он.

Если же человеку выгодно, он имеет право перейти с пенсии госслужащего на общую. «И тогда ему будет проводиться и индексация, и пересчет. Поэтому нужно считать в каждом конкретном случае, в каждой конкретной ситуации», – добавил замминистра.

«Мы сейчас дополнительно прорабатываем вопрос – что делать с пенсионным обеспечением госслужащих. Но это достаточно сложный вопрос», – заключил он.

Как сообщалось ранее, в Украине пенсии пересчитываются несколько раз в год, это не обязательно касается всех получателей выплат. При этом каждый пенсионер получает повышение минимум один раз в год. Например, в этом году пенсия повышалась в мае в связи с ростом средней заработной платы в стране, в июле – в связи с повышением размера прожиточного минимума. За это время средняя пенсия по стране выросла на 400 грн, это примерно на 15-20%. Очередной перерасчет украинцев ожидает после 1 декабря, когда опять повысится прожиточный минимум.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Україна 24»