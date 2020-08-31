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Дело МН17: В суде хотят выступить 76 родственников погибших

31.08.20 17:27
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В судебном процессе по делу сбитого самолета рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году желают выступить 76 родственников погибших в этой трагедии. Об этом сегодня, 31 августа, сообщил в суде адвокат родных погибших Питер Лангстрат, передает «Интерфакс–Украина».

«76 хотят выступить перед судом: 66 хотят это сделать непосредственно в суде, 10 – из других разных мест посредством прямой видеосвязи», – констатировал адвокат.

Лангстрат пояснил, что для тех, кто живет за границей, например, в Малайзии или Австралии, будет трудно быть непосредственно в суде, тем более в условиях, когда ситуация с пандемией коронавируса «закрыла мир под замок».

«Это (выступление родственников) будет трудно не только для выступающих, но и для присутствующих. Принимая все во внимание, выглядит так, что в день сможет выступить десять человек», – подсчитал адвокат.

Кроме того, по его словам, уже 316 человек заявили, что хотят подать иски с целью компенсации. «Это – предварительные числа, и мы не исключаем, что они могут измениться», – добавил Питер Лангстрат.

Кроме того, адвокат Арлетте Схэйнс сообщила, что представляет в суде 450 родственников погибших.

«Они хотят справедливости. Для них – это самое важное, а компенсация – это просто один из инструментов справедливости. Они хотят знать правду – что на самом деле случилось в тот день», – сказала адвокат.

Она также сообщила о намерении адвокатов родных сотрудничать с украинской адвокатской фирмой с целью ознакомления с украинским законодательством в части выплаты компенсации, так как преступление было совершено на территории Украины.

«Нам нужно знать, что украинское гражданское законодательство предусматривает в сфере компенсации. Мы будем сотрудничать с украинскими специалистами в этом вопросе для того, чтобы определиться с исками. Украинское законодательство будет основой для суда с тем, чтобы определиться с возможной компенсацией», – пояснила Схэйнс.

Адвокат также сообщила, что после ознакомления с украинским законодательством иски с целью взыскания компенсаций могут быть поданы в суд в феврале следующего года.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее. В июле 2020 года Нидерланды подали в отношении России иск в Европейский суд по правам человека.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Также известно, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России.

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