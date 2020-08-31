Контактировали с детьми: В «ЛНР» – вспышка коронавируса

В «ЛНР» отмечается вспышка коронавируса в пгт Славяносербск. Об этом сегодня, 31 августа, сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко.

Так, на сегодняшний день в поселке зафиксировано наибольшее количество заболевших – 24 человека.

«Я хочу уточнить, что из 24 заболевших – 5 медицинских работников», – сказала Пащенко.

Она отметила, что в преддверии начала учебного года сейчас почти все медработники задействованы для проведения профосмотров у детей. Поэтому количество контактных лиц заразившихся медработников может достигать 300 человек.

В связи со вспышкой COVID-19 в Славяносербске сегодня с 23:00 объявлен жесткий карантин, при котором:

закрываются все рынки;

не будет очного посещения школ, учебный год начнется в дистанционном режиме;

введен запрет на передвижения всех видов общественного транспорта (городской, пригородный, междугородний, такси);

введен запрет на передвижения личного транспорта за пределы Славяносербска.

Отметим, что по данным 2019 года население данного поселка городского типа составляет всего около 7 776 чел.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 31 августа в Украине COVID-19 заболели 121 215 человек (57 114 пациентов – выздоровели, 2 557 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1422 случая (выздоровели – 1 017 пациентов, летальных случаев – 19), Луганской области – 316 случаев (выздоровели – 188 пациентов, летальных случаев – 2).

В «ДНР» – 2 521 случай коронавируса (выздоровели – 1 167 человек, летальных случаев – 141). В «ЛНР» – 692 заразившихся (выздоровели – 616 человек, летальных случаев – 17).