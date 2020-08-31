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Почти 60 тысяч бутылок: На Донетчине задержали два грузовика с поддельным алкоголем

31.08.20 17:56
Фото: пресс-служба ГПСУ
Фото: пресс-служба ГПСУ

В Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил на одной из автомобильных дорог в Добропольском районе остановили два грузовых автомобиля с контрафактным алкоголем. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«В ходе осмотра транспортных средств выявлено более 57,5 тысяч бутылок алкогольной продукции различных брендов с поддельными марками акцизного налога. Товар и автомобили изъяты представителями ГФС», – говорится в сообщении.

Сумма оценки изъятого контрафакта составляет около 5,5 млн грн.

Лицам, причастным к изготовлению, хранению и попытке сбыта поддельной подакцизной продукции, грозит ответственность, предусмотренная статьями 199 и 204 Уголовного кодекса Украины.

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