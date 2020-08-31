Теперь – через конкурс: В Украине отказались от финансирования обществ глухих и слепых

В Украине при формировании госбюджета на 2021 год правительство изменило подход в финансировании общественных организаций лиц с инвалидностью. Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Он напомнил, что раньше имели преференции Украинское общество слепых (УТОС) и Украинское общество глухих (УТОГ), которые из госбюджета получали обязательное финансирование. Со следующего года такого подхода не будет.

«УТОС и УТОГ являются общественными организациями. Они ранее ежегодно получали определенную поддержку из госбюджета. В этом году начался переходный период, при котором вводятся конкурсные основы распределения денег, которые выделяются на поддержку общественных организаций лиц с инвалидностью. Потому что у нас в стране есть не только УТОС и УТОГ. У нас более 200 общественных организаций, которые занимаются проблематикой лиц с инвалидностью. И все они постоянно поднимали вопрос, почему УТОС и УТОГ имеют преференции, когда они отдельной строкой получают финансирование», – пояснил Музыченко.

Он уточнил принципы конкурсного отбора по госфинансированию. «Чтобы выиграть финансирование, нужно подготовить такие проекты, которые будут полезны именно для лиц с инвалидностью. Проходит конкурс проектов, и лучшие получат госфинансирование», – сказал замминистра.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Україна 24»