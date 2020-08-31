В «ЛНР» продлили верификацию пенсионеров до 31 октября

«Пенсионный фонд ЛНР» призывает получателей пенсионных выплат пройти актуализацию данных. Об этом на брифинге сообщила и.о. «председателя ведомства» Татьяна Меженская, передают местные интернет-ресурсы.

«Сроки актуализации продлены до 31 октября текущего года, и органы пенсионного фонда приглашают всех граждан, которые еще не прошли актуализацию, прийти в территориальные управления пенсионного фонда ЛНР и предоставить свои данные», – заявила Меженская.

По ее словам, на 23 июля 2020 года «пенсионный фонд ЛНР» провел актуализацию данных более 60% пенсионеров.

Меженская утверждает, что органы «пенсионного фонда» проводят актуализацию «на основании данных, полученных от получателей пенсии или их законных представителей путем заполнения анкеты, которая подписывается получателем пенсии или законным представителем». К анкете прилагаются копии предъявленных документов (паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение).

«К лицам, которые в силу своего состояния здоровья не имеют возможности самостоятельно пройти процедуру актуализации данных, сотрудниками органов ПФ осуществляется выезд по месту жительства. Для этого необходимо уведомить орган пенсионного фонда, обратившись по телефону горячей линии соответствующего территориального управления, либо сообщив иным способом, например, через доверенных лиц (родственников, знакомых)», – пояснила «чиновница».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» верификация пенсионеров проходила с 1 февраля по 30 мая, в «ЛНР» – с 1 февраля по 30 июня.