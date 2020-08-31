Готовятся еще 98: В Фонде Рината Ахметова перечислили медучреждения, которые получили аппараты ИВЛ

В рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине» Фонд Рината Ахметова закупил более 200 высококлассных аппаратов ИВЛ для государственных больниц. Первые аппараты медики получили в марте. В июне-июле в страну были доставлены еще две рекордных партии современного оборудования – более 100 единиц техники. Это самая крупная поставка аппаратов ИВЛ в Украину с начала карантина. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба Фонда.

«Ринат Ахметов еще в феврале первым пришел на помощь стране. Он объединил ресурсы благотворительного Фонда, ФК "Шахтер" и бизнесов SCM и выделил 300 млн грн на борьбу с COVID-19 в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине". Они направлены на решение важнейших медицинских потребностей страны: от средств индивидуальной защиты для врачей до сложного медицинского оборудования для государственных больниц, опорных для спасения жизней. Аппараты ИВЛ в числе первоочередных, поэтому Фонд приобрел и передает украинским медикам более 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

В пресс-службе напомнили, какие города и районы получили ИВЛ от Фонда Рината Ахметова, компаний SCM, Метинвест, ДТЭК и ФК «Шахтер»:

8 июля – Центральная городская больница Рубежного (Луганская обл.), 3 аппарата ИВЛ;

9 июля – медики Славянска (Донецкая обл.), 3 аппарата ИВЛ;

10 июля – Центральная районная больница Великой Новоселки (Донецкая обл.), 1 аппарат ИВЛ;

13 июля – Лисичанская многопрофильная больница (Луганская обл.), 3 аппарата ИВЛ;

14 июля – Центральная районная больница Каменки-Бугской (Львовская обл.) 3 аппарата ИВЛ;

15 июля – Ивано-Франковск: 2 аппарата – Центральная городская клиническая больница, и еще 2 – Городская клиническая больница №1;

16 июля – Галицкая центральная районная больница, 2 аппарата ИВЛ;

16 июля – Бурштынская центральная городская больница, 1 аппарат ИВЛ;

16 июля – Городская больница скорой медицинской помощи Мариуполя (Донецкая обл.), 2 аппарата ИВЛ;

20 июля – Волчанская центральная районная больница (Харьковская обл.), 1 аппарат ИВЛ;

21 июля – Чугуевская центральная районная больница (Харьковская обл.), 1 аппарат ИВЛ;

21 июля – Харьковский областной клинический диспансер радиационной защиты населения, 2 аппарата ИВЛ;

22 июля – Торецкая центральная городская больница (Донецкая обл.), 2 аппарата ИВЛ;

22 июля – Славянская центральная районная больница (Донецкая обл.), 1 аппарат ИВЛ;

23 июля – Мариупольская городская больница № 4 им. И.К. Мацука (Донецкая обл.), 2 аппарата ИВЛ;

28 июля – Кривой Рог: клиническая больница № 8 – 2 аппарата ИВЛ, городская больница № 7 – 4 аппарата;

29 июля – Павлоградская больница интенсивного лечения – 5 аппаратов ИВЛ;

30 июля – Авдеевская центральная городская больница (Донецкая обл.), 1 аппарат ИВЛ;

30 июля – Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы, 5 аппаратов ИВЛ;

31 июля – Центральная районная больница Жовквы, 1 аппарат ИВЛ;

4 августа – Центральная районная больница Калуша (Ивано-Франковская обл.), 1 аппарат ИВЛ;

5 августа – Городенковская центральная районная больница (Ивано-Франковская обл.), 1 аппарат ИВЛ;

6 августа – медико-санитарная часть Энергодара, 3 аппарата ИВЛ;

6 августа – многопрофильная городская больница интенсивного лечения города Днепрорудное, 4 аппарата ИВЛ;

11 августа – Миргородская центральная районная больница, 1 аппарат ИВЛ;

12 августа – Городская больница № 7 Каменского (Днепропетровская обл.), 5 аппаратов ИВЛ;

13 августа – Криворожская инфекционная больница №1, 2 аппарата ИВЛ;

13 августа – Днепр: городская больница № 16 – 1 аппарат ИВЛ, городская больница № 9 – 1 аппарат ИВЛ.

Мариуполь

«За полгода опорные государственные больницы уже получили от Фонда Рината Ахметова 106 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Проект "Борьба с COVID-19 в Украине", по сути, положительно повлиял на общий уровень качества оказания медицинской помощи в стране. Работа продолжается. К передаче медикам готовится еще 98 аппаратов ИВЛ высочайшего класса», – завершили в пресс-службе Фонда.