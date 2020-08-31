Строят «гидрозащитный щит»: В «ДНР» отреагировали на заявления Фокина о затоплении шахтными водами

В «ДНР» отреагировали на заявления заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина по поводу надвигающейся экологической катастрофы. В «министерстве угля и энергетики ДНР» утверждают, что ситуация с откачкой шахтных вод на закрытых шахтах «ДНР» находится под контролем, передают местные интернет-ресурсы.

Накануне в интервью Витольд Фокин заявил, что затопленные в «Л-ДНР» шахты являются большой угрозой экологической безопасности. «Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены. Нужно немедля организовывать работы по их очистке, иначе вода, предоставленная самой себе, заполнит все местные реки и озера, войдет в Азовское и Черное моря. Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем Чернобыльская авария», – сказал Фокин.

В «ДНР» утверждают, что «угрозы подтопления территорий нет, ситуация с водоотливными комплексами находится под постоянным контролем».

Как уверяют в «минуглеэнерго», на данный момент в «республике» работают 11 водоотливных комплексов, из них один новый – на шахте «Ольховатская» в Енакиево. Кроме того, как сообщается, уже завершены работы по строительству водоотлива на шахтах «Булавинская» и имени Ленина в Енакиево и Горловке. Также предполагается построить 5 водооотливных комплексов на шахтах: имени Калинина в Горловке, «Красный Профинтерн» и «Красный Октябрь» в Енакиево, «Советской» и имени Ленина в Макеевке.

«По сути будет создан гидрозащитный щит республики от подтопления шахтными водами. Если сейчас 10 из 11 комплексов работают в самих шахтах, туда спускаются люди, в подземные выработки, там находятся насосы, и тогда мы воду выдаем на-гора, то на новых комплексах мы опускаем вниз насосы с трубами, а все управление осуществляется на поверхности, мы людей под землю не спускаем», – заявили в «минуглеэнерго».

Как сообщалось ранее, перед этой войной на Донбассе работало около 250 шахт, к 2014 году осталось 150. После 2014 года в «Л-ДНР» числилось 96 шахт, из них работало от 28 до 32. В «ДНР» по состоянию на 1 июля 2017 года на закрытие были переданы 18 шахт, часть из них ликвидировали. В «ЛНР» в 2020 году также разработали очередной план закрытия шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти предприятиях, из них 2 уже закрыли.