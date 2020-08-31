В Украине научились лечить коронавирус, – министр здравоохранения

Врачи в Украине научились лечить коронавирусную болезнь. Об этом сегодня, 31 августа, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала «Украина 24».

«Когда коронавирус только пришел в марте, еще не было доказательной медицины относительно процессов лечения. В Украине первый мой приказ на посту министра был об утверждении протоколов лечения, потому что их даже не было. Это алгоритм действий врача во время столкновения с болезнью. Он должен знать, что, как, в какой дозировке, какие лекарства и в какой последовательности давать, в зависимости от состояния. Этого всего не было, а сейчас мы усовершенствуем эти протоколы в зависимости от мирового опыта», – рассказал Степанов.

Также он сообщил, что в стране хватает аппаратов искусственной вентиляции легких и коек в больницах.

«На сегодняшний день количество аппаратов в больницах, предназначенных для лечения пациентов с COVID, – около 4 тысяч. Этого количества абсолютно достаточно. В чем есть необходимость, так это мы увеличиваем количество коек с подведенным кислородом. У нас почти 36 тысяч коек в стране для лечения от COVID-19, и более 11 тысяч из них обеспечены централизованным кислородом или концентратором. Мы хотим еще их увеличить, до 80% общего количества коек», – добавил глава Минздрава.