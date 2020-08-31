Повышение «минималки» Мариуполю обойдется в 7 миллионов

Повышение в Украине минимальной заработной платы с 1 сентября до 5000 грн обойдется бюджету Мариуполя в дополнительные 7 млн грн. Эту сумму придется изъять из резервов. Об этом заявил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, передает «Сайт города Мариуполя».

«Повышение "минималки" до 5 тыс. грн повлечет дополнительную нагрузку на бюджет в размере 7 млн грн. Однако есть экономия, которая покроет эту нагрузку. А вот следующее повышение с начала 2021 года уже повлечет пересмотр тарифной сетки», – отметил мэр.

Что касается нагрузки на бизнес, то, по словам директора Департамента по вопросам экономики Евгения Бодягина, наибольшая нагрузка ляжет на микробизнес. Но поскольку на сегодня средняя зарплата составляет 10 тыс. грн, то давление по налогам ощутит минимальное число предпринимателей.

Как сообщалось ранее, правительство Украины планирует до середины 2021 года повысить «минималку» до 6500 грн. Но рост будет постепенным:

с 1 сентября первое увеличение – до 5000 грн;

с января 2021 года – 6000 грн;

с июля 2021 года – 6500 грн.

25 августа Верховная Рада поддержала законопроект об увеличении с 1 сентября минимальной зарплаты до 5000 грн. На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который, согласно закону, правительство должно подать в парламент до 15 сентября этого года.