Ударил женщину прикладом автомата: На Донетчине судят полицейского

В Дзержинский городской суд Донецкой области направлен обвинительный акт в отношении работника полиции, который ударил женщину прикладом автомата. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, передает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что 28 февраля 2020 года оперуполномоченный сектора криминальной полиции Торецкого отделения полиции Бахмутского ОП ГУНП в Донецкой области прибыл в составе следственно-оперативной группы на вызов из-за "домашней ссоры" в одно из домовладений. Во время выяснения обстоятельств полицейский безосновательно нанес заявительнице удар в лицо прикладом табельного автоматического огнестрельного оружия "АК-74-У", чем вызвал ей легкие телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Полицейского обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 («Превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием») УК Украины.

Максимальное наказание по указанной статье – лишение свободы до 8 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.