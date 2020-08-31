Засланные казачки: Фокин ответил на критику своих заявлений по Донбассу

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин убежден, что его заявления по Донбассу критикуют люди, связанные с предыдущей властью, и сторонники войны, передает «5 канал».

Он заявил, что «реакцией на слова доволен», но отмечает, что цитировал только положения Минских соглашений. Фокин уверен, что представители действующей власти критикуют его, потому что имеют связь с «предшественниками».

«Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком», – заявил Витольд Фокин.

Напомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин заявил, что Украина может согласиться на проведение всеобщей амнистии в обмен на то, чтобы Россия не настаивала на закреплении «особого статуса» Донбасса в Конституции страны. Кроме того, он считает, что «особый статус» должен иметь весь Донбасс, а не только ныне неподконтрольные территории.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывания в СМИ Витольда Фокина провокационными и такими, которые не отвечают национальным интересам.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины.