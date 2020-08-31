Мариинский дворец президента Украины открывают для экскурсий (Фото)

Церемониальная резиденция президента Украины, которая размещается в Мариинском дворце, будет открыта для экскурсий с 4 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Этот дворец имеет долгую и сложную историю. Но это также часть украинской истории. И я считаю, правильно открыть двери дворца для всех людей, всех украинцев, чтобы каждый смог коснуться страниц этой истории: порой драматических, а порой – выдающихся», – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00.

Чтобы попасть на экскурсию в Мариинский дворец, необходимо предварительно забронировать дату и время своего визита на сайте, а перед самим началом экскурсии – купить билет. Продолжительность экскурсии – 45 минут. Стоимость билета составляет 150 грн. Для льготных категорий граждан – 75 грн. Бесплатными экскурсии будут для детей до 7 лет.

В Офисе президента добавили, что по четвергам доступ во дворец будут иметь только организованные группы школьников. Для них будет предусмотрена особая программа экскурсии с учетом возраста, класса и специфики исторического периода, который они изучают.

Во время экскурсии можно будет ознакомиться с экспозицией картин и подарков президентов Украины, церемониальным залом, залом для переговоров.

Мариинский дворец внесен в реестр памятников национального культурного достояния.

Исторически дворец и парк возле него, как правило, назывались Царским (Императорским) дворцом и Царским садом, ведь сооружение киевского дворца в середине XVIII века приходится на правление императрицы Елизаветы Петровны. Решение о строительстве дворца в Киеве было принято в 1744 году. Проект разработан под руководством знаменитого итальянского архитектора Бартоломео Растрелли. Считается, что образцом для киевского дворца стал дворец Алексея Разумовского в Перово под Москвой. В 1812 и 1819 годах произошли пожары, уничтожившие часть здания. Русский архитектор Карл Маевский, проводя реставрационные работы, придал дворцу новые стилистические черты.

В 1917 году большую часть дворца занял Исполнительный комитет новой демократической городской власти Киевского объединенного комитета общественных организаций. Сооружение фактически стало центром городского самоуправления на начальной фазе революции. В конце января 1918 года дворец заняли большевики. Здесь разместилось военное командование, штаб и печально известная ЧК. Дворец превратился в тюрьму, а прилегающий парк стал местом расстрелов и захоронений. В 1941-1943 годах большая часть сооружения пустовала, а с 1946 по 1949 год проходили ремонтно-реставрационные работы под руководством архитектора Павла Алешина.

После восстановления государственной независимости Украины в 1991 году дворец стал официальной резиденцией Главы государства. Здесь проводятся саммиты, официальные приемы на высшем уровне, церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, наград, встречи иностранных делегаций на высшем уровне и т. д. Также во дворце произошло важное историческое событие – в 1992 году последний Президент УНР в изгнании Николай Плавьюк передал клейноды эмиграционного правительства УНР новоизбранному Президенту независимой Украины Леониду Кравчуку. С 2003 по 2017 годы дворец находился на реставрации.