Самые «бедные» – медики: На Донетчине выросла средняя зарплата

В июле в Донецкой области средняя номинальная заработная плата составила 13 071 грн. За месяц она увеличилась на 5%, а за год – на 9%. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в июле по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 6%, по сравнению с июлем 2019 года – на 5%.

Традиционно номинальная зарплата превышала средний показатель по Украине, в июле – на 11% (средняя зарплата по стране –11 804 грн). Регион удерживает второе место в стране: самым высоким уровень оплаты труда в июле был в Киеве – 17 053 грн, самым низким – в Черновицкой области (9 322 грн).

В июле на Донетчине наиболее высокооплачиваемыми были работники металлургического комплекса (18171 грн).

Также превысила средний показатель по области заработная плата:

работников сферы государственного управления (16 599 грн);

предприятий по производству химических веществ и химической продукции (15 150 грн);

угольной промышленности (15 078 грн);

торговли (13 970 грн);

предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (13 876 грн);

финансовой и страховой деятельности (13 743 грн);

машиностроения (13 335 грн).

От 8,9 до 12,4 тыс. грн составила средняя зарплата работников:

строительства (12 439 грн);

транспорта (12 212 грн);

легкой промышленности (12 122 грн);

сельского хозяйства (11 899 грн);

пищевой промышленности (11 539 грн);

образования (8 943 грн).

Самым низким оставался средний уровень оплаты труда в системе здравоохранения и оказания социальной помощи (7 959 грн).

Задолженность по зарплате на экономически активных предприятиях области на 1 августа составила 409,7 млн грн, или 54% всех долгов по выплате зарплаты. Долги, в основном, отмечаются среди предприятий добывающей промышленности и разработки карьеров.