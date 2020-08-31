Почти на 2 тысячи: В Украине увеличилось количество переселенцев

В Украине по состоянию на сегодня, 31 августа, учтены 1 млн 454 тыс. 275 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 17 августа на учете состояли 1 млн 452 тыс. 519 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за две недели увеличилось на 1 756 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: