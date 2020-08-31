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На Донетчине больше всего подешевели овощи, а подорожали – фрукты

31.08.20 20:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В июле в Донецкой области цены на потребительском рынке области за месяц снизились на 0,4%, при этом за полгода повысились на 1,6%. А в сравнении с июлем предыдущего года, уровень инфляции составил 3,2%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, в течение июля продукты питания и безалкогольные напитки подешевели в среднем на 1%. В частности, зафиксировано снижение цен по сравнению с предыдущим месяцем:

  • на овощи – на 15%;
  • яйца – на 14%;
  • сахар – на 3%;
  • кисломолочную продукцию – на 2%;
  • рис – на 1%.

За месяц повысились цены на:

  • фрукты – на 7%;
  • гречневые крупы – на 2%;
  • мясо птицы – на 2%.

С начала года выросли цены:

  • на фрукты – на 69%;
  • гречневые крупы – на 48%;
  • говядину – на 8%;
  • макаронные изделия и рис – на 6%;
  • хлеб – на 4%;
  • чай – на 3%;
  • масло – на 2%.

Однако, с начала года подешевели яйца – на 27%, мясо птицы – на 15%, овощи – на 7%, подсолнечное масло – на 2%, сахар – на 2%, рыба и продукты из рыбы – на 1%.

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