На Донетчине больше всего подешевели овощи, а подорожали – фрукты

В июле в Донецкой области цены на потребительском рынке области за месяц снизились на 0,4%, при этом за полгода повысились на 1,6%. А в сравнении с июлем предыдущего года, уровень инфляции составил 3,2%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
Так, в течение июля продукты питания и безалкогольные напитки подешевели в среднем на 1%. В частности, зафиксировано снижение цен по сравнению с предыдущим месяцем:
- на овощи – на 15%;
- яйца – на 14%;
- сахар – на 3%;
- кисломолочную продукцию – на 2%;
- рис – на 1%.
За месяц повысились цены на:
- фрукты – на 7%;
- гречневые крупы – на 2%;
- мясо птицы – на 2%.
С начала года выросли цены:
- на фрукты – на 69%;
- гречневые крупы – на 48%;
- говядину – на 8%;
- макаронные изделия и рис – на 6%;
- хлеб – на 4%;
- чай – на 3%;
- масло – на 2%.
Однако, с начала года подешевели яйца – на 27%, мясо птицы – на 15%, овощи – на 7%, подсолнечное масло – на 2%, сахар – на 2%, рыба и продукты из рыбы – на 1%.