Прыжки над водой: Как в Мариуполе работает вейк-парк (Фото)

На водно-спортивной станции побережья Азовского моря в Мариуполе второй сезон работает вейк-парк. Он представляет собой две опоры, расположенные напротив друг друга, натянутый между них трос (это и есть вейк, по которому движется спортсмен). Плюс трамплин, благодаря которому спортсмены совершают захватывающие дух прыжки над водой на вейк-борде, передает «Сайт города Мариуполя».

Построить конструкцию в акватории водно-спортивного комплекса – инициатива мариупольца Алексея Попова и его 16-летнего сына, которую поддержали городские власти.

«Все крупные города имеют такие вейк-парки. Для его оборудования нужен закрытый водоем без волн. Водная станция в Мариуполе как раз для этого подходит. Я не могу сказать, что для Азовья это новое явление. До 2014 года вейк-парк был на Белосарайской косе, уже потом мы решили сделать его в Мариуполе», – рассказывает Алексей Попов.

Он отмечает, что научиться катанию на вейк-борде достаточно полчаса. «Это чтобы освоить навык езды в одну, а потом и другую сторону и научиться разворачиваться и, таким образом, ездить по кругу», – уточнил Попов.

Мариуполец подчеркивает, что при катании работают все группы мышц. И примерно полчаса катания в вейк-парке заменяет 2 часа тренировки в тренажерном зале: «Многие ребята приходят, как на тренировку, 3 раза в неделю».

Амуниция спортсмена – это шлем, гидрокостюм, спасательный жилет и доска с прикрепленными ботинками. «На учебной доске для начинающих места для ног на доске не закреплены: они представляют собой своеобразные "тапочки": когда катающийся падает, доска отлетает и человек остается на воде. На профессиональной доске спортсмен уходит под воду вместе с ней и прикрепленной обувью, да и падение жестче», – рассказывает Попов.

Второй год здесь работает детская школа, где занимаются мариупольцы от 6 до 15 лет. Юные спортсмены приходят в первой половине дня, тренируются по 2 часа в группе по 6 человек с инструктором. Стоимость катания для них гораздо ниже.

Пока юным спортсменам еще рано отправляться на чемпионаты, но они готовятся к этому. «Конечно, у спортсменов есть выход на чемпионаты в Киев и Харьков. Пока полноценно наш парк работает второй сезон, и мы еще не готовы отправлять детей на чемпионаты. У нас есть те, кто прогрессирует, но им еще нужна лучшая подготовка. Мой сын Павел сегодня показывает хорошие результаты и готовится к чемпионату. Но он начал тренироваться на кайте в море с 10 лет. А в вейк-парке занимается с 13-ти. Сейчас ему 16 лет», – рассказал тренер-отец.

Вейк-парк заканчивает работу в октябре, поэтому сезон выходит короткий. Так что некоторым желающим его просто не хватает, чтобы начать. «В июне люди только раскачиваются, говоря, что вода еще холодная. А потом, в сентябре – октябре, когда приходят, тоже оказывается уже поздно», – уточняет Попов.

В межсезонье спортсмены тренируются в теплых странах. «Раз в месяц с ноября возим группы в Египет, где на территории одного из отелей есть такой вейк-парк. С нами ездят те, кто хочет научиться, и те, кто умеет или просто хочет пообщаться в интересной компании», – пояснил тренер.

В вейт-парке через трамплин прыгает и 68-летний Василий Безруков. Он сюда пришел с внуками, которые терпеливо ждали, пока дедушка «накатается». А еще Безруков прыгнул с моста в Запорожье 23 августа, в День национального флага. В вейк-парк пенсионер приходит, чтобы тянуться за молодежью, поэтому чувствует себя вовсе не на свои года.