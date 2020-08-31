Мать застрелили браконьеры: На Донетчине в ландшафтном парке выхаживают диких животных (Фото)

В региональном ландшафтном парке «Краматорский» (Донецкая обл.) выхаживают детенышей диких животных. Лисицу и двух маленьких косуль разместили в небольшом зоопарке, который работает на территории заповедника, передает «Радио Свобода».

Две маленькие косули Даша и Гриша живут в зоопарке при региональном ландшафтном парке «Краматорский» всего пару недель. Их нашли в соседнем заповеднике «Клебан Бык». Мать застрелили браконьеры, и детеныши, вероятно, стали бы жертвой хищников, если бы их не спасли экологи. Второй матерью им стала сотрудница парка Вера Шевченко. Приучать к молоку зверей пришлось практически заново, давали буквально по капелькам.

«Заходим с коллегой, он ловит Гришу, я сначала пальцы в молоко окунала, потом косулятам в рот, мордочки также мазали молоком, чтобы они чувствовали запах. Кормили и кормим козьим молоком, оно больше всего похоже на молоко косули. Потом мордочкой окунаем в миску с молоком, и они постепенно начинают пить самостоятельно. А Даша почти сразу начала пить сама», – рассказывает Вера Шевченко.

Местные зоологи говорят, что косули – это самые маленькие представители оленевых, которые водятся в дикой природе Донбасса. Их часто называют дикими козами. Поэтому люди и охотятся на них.

«У косуль враги в природе есть, конечно, но, в первую очередь, самый главный их враг – это, конечно, человек. Поскольку этих животных часто убивают браконьеры, много бывает разных случаев, когда косули страдают по вине человека, травмируются и больше не могут защищаться от хищников», – пояснил научный сотрудник ландшафтного парка «Краматорский» Алексей Погребняк.

Работники парка также спасли и упавшую в колодец, запутавшуюся в проволоке лисицу. Ветеринары избавили животное от паразитов, а сотрудники заповедника выкормили ее.

Сегодня косули и лисица пополнили местный зоопарк, в котором уже живут волки, олени, дикие кабаны, ослы и даже пони.

«У нас есть все для семейного отдыха. Здесь можно отдохнуть в беседках, посмотреть животных, поиграть на природе в волейбол. То есть, провести просто время с семьей на выходных или на праздничные дни на свежем воздухе. У нас есть дикие кабаны, волки, овцы, козы, павлины, цесарки. Очень большое количество животных», – говорит исполняющий обязанности директора ландшафтного парка «Краматорский» Евгений Скляров.

В небольшом озере живут лебеди, дикие утки и белые гуси. Весной появляется несколько редких видов первоцветов. А в ближайшее время здесь планируют создать музей дикой природы в помещении бывшего дворянского особняка XIX века.